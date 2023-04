Preview | Exoprimal – Capcom staat op dit moment hoog op het lijstje van diverse gamers. De ene na de andere hit verschijnt met hun naam op de verpakking. De Resident Evil-serie is weer in topvorm, Monster Hunter doet het beter dan ooit te voren; Capcom lijkt niks fout te kunnen doen. Toch zijn er ook fans die schreeuwen om nieuwe delen in oudere franchises van Capcom, zoals Lost Planet en Dino Crisis. Waarschijnlijk dacht iemand bij Capcom: waarom niet allebei? En uit dat idee lijkt Exoprimal te zijn ontstaan. Natuurlijk, dinosaurussen laten je al gauw aan Dino Crisis denken, maar de manier waarop de nadruk op coöp ligt liet ons veel terugdenken aan Lost Planet 2. Lees eerst even verder alvorens je de pre-order knop van Exoprimal indrukt in jouw favoriete store.

Klaar voor de strijd

Voordat we samen met andere spelers hordes aan dinosaurussen aan flarden mochten schieten, werden we eerst schietklaar gemaakt door onze werkgever Aibius. Aibius’ enige reden van bestaan is het beschermen van de mensheid tegen de dinosaurussen. We leggen wat proeven af met een aantal van de exosuits die Aibius in hun assortiment heeft en vervolgens zijn we goedgekeurd om het strijdveld op te gaan. Het strijdveld was tijdens de beta beperkt tot slechts één modus, namelijk Dino Survival. Hierin nemen twee groepen van vijf spelers het tegen elkaar op om zo snel mogelijk van punt A naar punt B te gaan. Wat je aan het einde staat te wachten is een verrassing. Soms moeten de groepen uiteindelijk samenwerken om een gigantische vijand uit te schakelen, de andere keer moeten de groepen elkaar uitschakelen.

Zeer strak

Allereerst moeten we benoemen dat Exoprimal erg lekker wegspeelt. De combat en movement voelen echt heerlijk vloeiend aan en naarmate wij gewend raakten aan de opties die we tot onze beschikking hadden, werd het ook steeds leuker. Het schieten gaat lekker soepel, hoewel mêlee georiënteerde exosuits nog wel wat stroef aanvoelen. Het belangrijkste is dat het ons in ieder geval een gevoel van voldoening gaf als we net een horde van tientallen raptors een kopje kleiner hadden gemaakt. Het werd soms behoorlijk chaotisch op ons scherm, maar we wisten ons er goed doorheen te slaan. In de kern zijn we dus te spreken over de gameplay, maar we hebben slechts één modus kunnen spelen.

Afhangend van welke exosuit je aantrekt, heb je een aantal skills tot jouw beschikking. In totaal konden we kiezen uit tien exosuits die weer onderverdeeld zijn in drie klasses. Tank, support en assault. Wij speelden bijvoorbeeld met de Witchdoctor, een support exosuit. Deze exosuit laat jou je teamgenoten healen, maar je hebt ook een zogenoemde repair field tot jouw beschikking. Dan ontstaat er een kring waar jouw teamgenoten in kunnen gaan staan om te healen. De repair field heeft vanzelfsprekend een langere cooldown dan jouw single-target heal. Je moet dus goed nadenken over wanneer je een bepaald middel inzet. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor Roadblock, een tank. Een van zijn skills genaamd ballistic wall zet een grote muur neer waar jouw teamgenoten ook achter kunnen schuilen.



Het is mogelijk om tijdens een missie te wisselen van exosuit, mocht de situatie er toe roepen. Tijdens de beta was het vanzelfsprekend dat mensen soms om de minuut aan het wisselen waren om maar alles even geprobeerd te hebben. Het is dan handig dat jij bijvoorbeeld het gat van een missende tank in kan vullen indien dat nodig is. Het wisselen van exosuit gaat gepaard met een leuke animatie waarbij je eerst jouw huidige exosuit verlaat en vervolgens in een ander stapt. Het nadeel hierin zit hem in de balans. In veel andere team-based games kies je aan het begin een rol en die rol blijf je houden. Als je een potje Exoprimal gaat spelen en niemand wil bijvoorbeeld de rol van tank aannemen, dan heb je een groot nadeel. Of hier nog aanpassingen in gedaan worden is afwachten.

Niet baanbrekend, wel mooi

Exoprimal maakt net als de meeste hedendaagse titels van Capcom gebruik van de RE Engine. Op grafisch vlak lijken de ontwikkelaars niet het maximale uit de engine te persen, maar dat is niet erg. Veel belangrijker is dat de performance op de door ons gebruikte pc (Ryzen 7 3700X, 32GB RAM, Radeon 6900XT) erg goed was. Op een 1440p resolutie met alle grafische toeters en bellen op de hoogste stand kwam de game bij ons niet onder de 100fps terecht, wat erg netjes is. Het gebruik van de RE Engine zou ook kunnen verklaren waarom de movement in de game zo lekker aanvoelt. Met vlagen moesten we aan de movement van Monster Hunter Rise denken, wat ook een RE Engine titel is.

Voorlopige conclusie

Exoprimal heeft zeker potentie, alleen weten we niet of de game het gaat redden in het huidige klimaat. Capcom weet overduidelijk waar ze mee bezig zijn, maar de markt voor dit soort multiplayer titels is een lastige om te betreden. Al helemaal wanneer je jouw game voor de volle mep in de winkels wil leggen. Wij hebben in ieder geval genoten van de potjes die we hebben kunnen spelen en zijn zeer benieuwd naar de andere modi. Vooralsnog zijn onze klachten wat kleinigheidjes die makkelijk op te lossen zijn in aanloop naar de release. Over de game an sich zijn we positief gestemd, maar alles zal vallen of staan bij de toekomstige playerbase.