Tijdens de Xbox Games Showcase van afgelopen zondag werd de releasedatum van Phantom Liberty aangekondigd, de grote uitbreiding voor Cyberpunk 2077. Samen met deze uitbreiding zal de game ook voorzien worden van een algehele upgrade in de zin van nieuwe systemen, verbeterde mechanieken en meer.

Gedurende de Xbox Showcase Extended heeft CD Projekt RED wat meer van de Black Market in Dogtown laten zien, wat een nieuwe locatie in het Pacifica District is. Dat is niet alles, in een andere video komt Keanu Reeves aan het woord die meer inzicht geeft op wat we van de nieuwe uitbreiding mogen verwachten.