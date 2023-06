Het komt zo nu en dan weleens voor dat een uitgever besluit een studio te sluiten als die een slechte game geproduceerd heeft. Arkane Austin is verantwoordelijk voor Redfall, die verre van goed ontvangen werd. Microsoft stak hand in eigen boezem en vroeg zich openlijk af of ze niet ook zelf tekort waren geschoten.

Toch betekent dat niet dat het voortbestaan van de studio daarmee automatisch een zekerheid was. De mensen daar hoeven echter niet voor hun baan te vrezen, want Microsoft heeft vooralsnog geen plannen om de ontwikkelaar te sluiten.

In gesprek met Axios heeft Xbox Game Studios baas Matt Booty aangegeven dat de studio openblijft. De ontwikkelaar werkt hard aan updates voor Redfall en toekomstige content, maar of ze nadien de kans krijgen een nieuwe titel te ontwikkelen is afwachten.

“We didn’t do a good job early on in engaging with Arkane Austin to really help them understand what it meant to be part of Xbox and part of first-party and use some of our internal resources to help them and move along that journey even faster. So, we left them to go work on the game.”

“It was a miss, but how much of a miss?”

Blijft Arkane Austin open? “That is the plan right now. They are hard at work on updates and continued content for Redfall.”