Met nog enkele dagen te gaan tot de release van Final Fantasy XVI is er elke dag wel nieuwe info over de nieuwste telg in de iconische franchise. Ditmaal maakte Square Enix’s Creative Business Unit III tijdens een pre-release livestream meer details bekend over de eerder uitgelichte New Game+ modus.

Al eerder was bekendgemaakt dat het uitspelen van Final Fantasy XVI toegang zal geven tot New Game+ en hogere moeilijkheidsgraden zoals ‘Final Fantasy Mode’ en ‘Ultimaniac Mode’ met natuurlijk veel sterkere vijanden.

Zoals verwacht zul je in New Game+ je level behouden, evenals alle vaardigheden die je hebt vrijgespeeld en items die je hebt verkregen. Wat we eerder nog niet wisten is dat de level limiet in New Game+ omhooggaat naar level 100, wat de limiet in de eerste playthrough is is nog niet bekend.

Om het vechten tegen de sterkere vijanden iets makkelijker te maken zullen spelers in New Game+ een nieuw wapen kunnen smeden, het Ultima Weapon. Dit wapen was in vele verleden Final Fantasy’s het sterkste wapen dat je kon verkrijgen en dat zal ditmaal waarschijnlijk ook niet anders zijn.

Final Fantasy XVI is vanaf 22 juni exclusief beschikbaar op PlayStation 5. Binnenkort kun je onze review verwachten, maar tot die tijd kun je Final Fantasy XVI ook zelf uitproberen middels de recent uitgebrachte demo.