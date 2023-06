Overmorgen is het eindelijk zo ver, dan is Final Fantasy XVI beschikbaar voor de PlayStation 5. De laatste dagen stroomt de nieuwe info binnen, zo leerden we recent meer over de New Game+ modus. Echter krijgen we ditmaal ook iets te zien van deze New Game+ modus en hoe deze verschilt met de eerste keer dat je het spel doorspeelt.

In een nieuwe video van IGN zien we combat director Ryota Suzuki – bekend van Devil May Cry en Dragon’s Dogma – en director Hiroshi Takai aan het woord komen. De twee delen wat voorbeelden van verschillen, zo zul je in The Greatwood de eerste keer misschien een Dragon Aevis tegenkomen, maar kun je in Final Fantasy Mode met iets sterkers te maken krijgen zoals een Chimera. Dit zal op meerdere plekken in het spel het geval zijn.