De confrontatie tussen Microsoft en de FTC van laatst heeft heel veel interessante info aan het licht gebracht. Zo werd duidelijk dat Microsoft plannen had om SEGA, IO Interactive, Niantic en meer op te kopen, maar dit is uiteindelijk niet gebeurd. In datzelfde document konden we echter nog een klein ‘detail’ spotten: de precieze prijs die Microsoft heeft betaald voor ontwikkelaar Ninja Theory.

De prijs staat heel klein (en heel wazig) te lezen in een tabel met transacties uit het verleden: het blijkt dat Microsoft zo’n 117 miljoen USD heeft neergeteld. Dit is een vrij kleine som als je het gaat vergelijken met enkele andere transacties op de lijst. Nog een leuk weetje voor degenen die graag de kleinste details willen weten: de deal zou afgerond zijn op 10 juni van het jaar 2018.



Ninja Theory werkt momenteel aan Hellblade II: Senua’s Saga, een langverwacht vervolg dat in de loop van 2024 zal verschijnen.