FromSoftware heeft vooral veel naamsbekendheid gemaakt met de Soulsborne-games, maar heeft ook andere IP’s op zijn naam staan. De Armored Core franchise is er daar één van en deze is nu terug van weggeweest na iets meer dan 10 jaar. In onze preview maakten we op dat het zesde deel doet wat het moet doen en dat ziet er tot nu toe goed uit.

Wie met smart op de game zit te wachten, kan zich nu verblijden met een nieuwe gameplay trailer. Deze trailer is zo’n 5 minuten lang en hierin zien we veel aspecten van de gameplay terug. Onder andere zie je duidelijk de bewegingsvrijheid, snelle combat gepaard met explosies en veel verschillende vijanden.

Armored Core VI: Fires of Rubicon verschijnt op 25 augustus voor de PlayStation, Xbox en pc.