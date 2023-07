Waarschijnlijk zal EA Sports FC 24 deze maand worden onthuld en krijgen we te horen wanneer de game zal verschijnen. Dankzij leaker billbil-kun is de releasedatum mogelijk al bekend en via dataminer ALuma_Italia weten we weer dat er een beta op de planning staat.

Volgens billbil-kun zal EA Sports FC 24 op 29 september 2023 worden uitgebracht. Er zullen twee versies verschijnen, namelijk de standaardeditie en de Ultimate Edition. De laatste geeft je onder andere vroegtijdige toegang tot de game, waardoor je een week eerder aan de slag kunt met het voetbalspel.

Gezien de FIFA-games voorheen ook tegen het einde van september uitkwamen, is het aannemelijk dat de releasedatum van EA Sports FC 24 klopt.