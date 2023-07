Sony nam in 2021 de Britse studio Firesprite over, waarop men eerder dit jaar Horizon: Call of the Mountain lanceerde voor PlayStation VR2. Inmiddels is de ontwikkelaar verder gegaan met hun volgende project – wat naar verluidt een AAA survival horror game moet worden – en daarbij is het personeelsbestand flink gegroeid.

Op dit moment werken er namelijk meer dan 250 mensen bij de ontwikkelaar en zodoende hebben ze een nieuw stulpje gevonden in de stad Liverpool, waar de studio vandaan komt. Via hun website geeft Firesprite ons een korte tour van hun kantoor en ze steken hun ambities niet onder stoelen of banken: een creatieve “powerhouse” worden binnen de familie van PlayStation Studios.