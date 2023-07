De Duitse ontwikkelaar Deck13 is inmiddels geruime tijd bezig met Atlas Fallen die onlangs goud is gegaan. Atlas Fallen is dus af en het is nu wachten totdat de game verschijnt op 25 augustus. Wie graag nog meer informatie wil hebben over deze titel, kan zich nu verdiepen in de wereld van Atlas Fallen met de onderstaande, nieuwe video.

In deze video bespreekt het team diverse aspecten van de game. Zo wordt er uitgebreid gesproken over de setting, de vele vijanden en hoe de woestenij van de wereld een groot onderdeel is van het verhaal en de gameplay. In Atlas Fallen maak je gebruik van Sand Gliding om je snel voort te bewegen in de wereld en je hebt te maken met een Momentum meter die tijdens de combat een rol speelt om verwoestende aanvallen uit te voeren. Kortom: je krijgt een mooi kijkje achter de schermen.

Wil je nog meer weten over Atlas Fallen? Lees dan zeker onze preview terug.