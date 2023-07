De tiener die vorig jaar gearresteerd werd in het Verenigd Koninkrijk op verdenking van het hacken van Rockstar Games zal niet terecht staan. De conclusie van psychiaters is dat hij niet geschikt geacht kan worden om te verschijnen in de rechtbank.

De hacker, de 18-jarige Arion Kurtaj, is lid van de hackersgroep Lapsus$ en hij heeft bestanden bij Rockstar ontvreemd en online gedeeld. Het ging hier om een reeks video’s van een alpha build van Grand Theft Auto VI en ook zou een gedeelte van de broncode door hem online zijn gezet.

Vrij snel na de hack wist de Britse politie hem op te sporen en te arresteren. In de tijd nadien hebben psychiaters zijn mentale staat geëvalueerd en ze komen tot de conclusie dat hij ongeschikt is om terecht te staan. Hij komt er echter niet mee weg, want de jury zal nu gaan beoordelen of hij de misdaden waarvoor hij is aangeklaagd echt heeft begaan.

Naast het hacken van Rockstar Games wordt Kurtaj er ook van verdacht Uber en Revolut te hebben gehackt, daarnaast zou hij BT Group en EE gechanteerd hebben in 2021. En zo zijn er nog meer aanklachten tegen hem.

Op dit moment is hij aangeklaagd voor 12 verschillende overtredingen, waarvan drie keer chantage, twee keer fraude en zes keer voor zaken die onder de ‘Computer Misuse Act’ vallen.