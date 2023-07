De HBO serie van The Last of Us was een enorm succes en de apocalyptische drama serie sleepte maar liefst 24 Emmy nominaties in de wacht. Mediagigant HBO heeft reeds bevestigd dat ze het niet hierbij laten, want er is nog een behoorlijk verhaal wat verteld kan worden, dit in de vorm van de tweede game.

The Last of Us: Part II was echter wel een flink stuk langer dan diens voorganger en dat heeft nu ook consequenties voor de serie. Showrunner Craig Mazin heeft namelijk tegenover Deadline bevestigd dat de game in twee seizoenen geknipt gaat worden.

Kanttekening hierbij is natuurlijk wel dat er tegen die tijd nog genoeg animo is voor een derde seizoen, wat gezien het succes zo goed als verzekerd is. Net zoals met het eerste seizoen zullen Mazin en Neil Druckmann hier en daar zaken aanpassen of juist zo laten. Hoe dan ook, zowel spelers van de game als nieuwelingen zullen gedurende het verhaal verrast worden.