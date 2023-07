Zin om straks mooie plaatjes te gaan schieten in het Bagdad van Assassin’s Creed: Mirage? Dat kan! Ubisoft heeft aangekondigd dat de game zal lanceren met een foto modus inclusief, dus je kan gelijk aan de slag om de stad, acties en meer op de gevoelige plaat vast te leggen.

Volgens art director Jean-Luc Sala zullen spelers veel mogelijkheden krijgen om in en rond Bagdad foto’s te maken. De foto modus zal dezelfde zijn als die van Assassin’s Creed: Valhalla, dus spelers van die game weten wat ze kunnen verwachten.

De eerder aangekondigde blauw-grijze filter voor de gameplay zal ook toepasbaar zijn in de foto modus voor die meer klassieke look. De game is vanaf 12 oktober verkrijgbaar voor current-gen en last-gen systemen, alsook pc. Daar zal het vooralsnog bij blijven, want er zijn momenteel geen plannen voor extra content.