Na de onthulling van EA Sports FC 24 eind vorige week, is vanmiddag het embargo op previews verlopen. Wij hebben de game ook uitgebreid kunnen spelen en meer over deze aankomende footie lees je in onze preview, klik daarvoor hier.

Samen met het verstrijken van het embargo heeft EA Sports een nieuwe trailer uitgebracht. Het betreft hier de officiële ‘deep dive’ gameplay trailer die dienst doet om je met bewegende beelden alles te laten zien wat je van de gameplay mag verwachten.