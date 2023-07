Dat Diablo IV kwalitatief erg sterk uit de hoek kwam, wisten we al. We geven immers niet zomaar een game een 9. Ook aan de kassa wist het vierde deel in de populaire RPG-reeks brokken te maken. Een dag na de release konden we de titel immers al uitroepen tot de meest succesvolle game van Blizzard ooit. Een prestatie om U tegen te zeggen.

Het is dan ook logisch dat dit zich vertaald in een enorm aantal spelers. Tegen het einde van zijn eerste levensmaand werd Diablo IV immers reeds gespeeld door 10 miljoen verschillende mensen, met een totaal aantal speeluren van boven de 700 miljoen. Juni was dus een onvervalste succesmaand. De duivel zal zich er alvast vrolijk glimlachend van in zijn handen wrijven.