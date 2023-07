Hoewel veel FromSoftware fans de studio kennen van de Soulsborne games, is ook de Armored Core franchise afkomstig van deze Japanse ontwikkelaar. Na vele jaren van afwezigheid is de franchise nu terug van weggeweest en verschijnt deel zes op 25 augustus. In de game zal je als een piloot spelen die een mech bestuurt, maar met wie speel je nu eigenlijk?

In de nieuwe story trailer krijgen we daar iets meer duidelijkheid over. Je staat in de schoenen van piloot C4-621 die ontwaakt nadat andere mechpiloten hun missie tot het bittere einde volbracht hebben. Verder wordt er meerdere keren de naam ‘Handler Walter’ genoemd, die als een mysterieus gedaante op de achtergrond blijft en ongetwijfeld een grotere rol zal hebben. FromSoftware heeft in ieder geval veel tijd aan de sfeer besteed, want dat spat er zeker vanaf.

Hieronder kan je de story trailer bekijken. Wil je meer weten over Armored Core VI: Fires of Rubicon? Lees dan zeker onze preview van de game.