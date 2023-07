Tijdens het Marvel’s Spider-Man 2 panel op de San Diego Comic Con heeft Insomniac Games een nieuwe trailer getoond van de game, die je hier terug kunt kijken als je het gemist hebt.

Tevens werd er een speciale PlayStation 5 bundel aangekondigd samen met losse accessoires, zodat er voor iedereen een optie is om zijn of haar PlayStation 5 om te toveren in een Spider-Man 2 model.

Ook werden er nog wat screenshots vrijgegeven en die kan je natuurlijk hieronder bekijken. Marvel’s Spider-Man 2 is vanaf 20 oktober verkrijgbaar, exclusief voor de PlayStation 5.