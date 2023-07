EA Sports heeft laten weten dat ze ook hun deal met de Premier League hebben verlengd. De deal is voor de komende zes jaren gesloten en zou EA zo’n 564 miljoen euro gaan kosten. Aangezien we het hier hebben over zowat de meest bekeken competitie ter wereld, mag je natuurlijk ook wel verwachten dat dit een aardige duit zal kosten.

Zo zal je toppers als Kevin De Bruyne en Virgil Van Dijk de komende jaren nog in de correcte shirtjes en stadions kunnen spotten, mochten ze in de Premier League blijven natuurlijk. EA Sports FC 24 zal op 29 september verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Lees hier ondertussen onze eerste en tweede preview.

Vanzelfsprekend is dit verre van de enige licentie waarover FC 24 beschikt. Zo werd recent bekend dat EA en de Eredivisie hun samenwerking voor jaren hebben verlengd.