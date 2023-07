Bandai Namco is momenteel bezig met SAND LAND, een reeks die de uitgever omtovert naar allerlei andere vormen van digitale entertainment zoals vorig jaar werd aangekondigd. Hieronder valt natuurlijk ook een game en de titel was aanwezig op de San Diego Comic-Con afgelopen weekend.

Hier was een demo speelbaar en daar is nu een gameplay video van verschenen, die je hieronder kunt bekijken. De video geeft in hoge kwaliteit een erg goede indruk van de gameplay, zoals het rondrijden in de wereld, de combat en nog veel meer. Check het hieronder!

SAND LAND is in ontwikkeling voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.