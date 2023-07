Het duurt niet lang meer voordat Armored Core VI: Fires of Rubicon in de winkels ligt en daarom krijgen we steeds meer te zien. Ook nu, want ontwikkelaar FromSoftware en uitgever Bandai Namco hebben een 12 minuten durende gameplay brief van de game gedeeld.

De video laat het nodige van de game zien en geeft een helder overzicht van de gameplay. Dus mocht je niet helemaal bekend zijn met de franchise, dan is de onderstaande video zeker even het bekijken waard. Meer weten? Lees dan onze preview.