FromSoftware kwam vorig jaar december met verrassend nieuws op de proppen, namelijk dat zij bezig zijn met een nieuw deel in de Armored Core-reeks. Sinds die tijd wordt er regelmatig nieuwe informatie over deze titel naar buiten gebracht, en nu zijn we ook op de hoogte hoe lang het zal duren om Armored Core VI: Fires of Rubicon uit te spelen.

YouTuber Fextralife heeft een preview-versie van de game gespeeld en meldt dat de totale speelduur aanzienlijk langer is dan eerdere delen uit de franchise. Zo bestaat de game uit veel meer content en dat zorgt voor veel uren speelplezier.

De game neemt namelijk tussen de 50 en 60 uur in beslag. Het is alleen niet duidelijk of dit alleen om het verhaal gaat, of als je alles wilt doen wat de game te bieden heeft, of iets daar tussenin.