Ubisoft lijkt veel vertrouwen te hebben in het succes van Assassin’s Creed Codename Red, zo was het spel mogelijk de reden dat het vervolg op Immortals: Fenyx Rising is geannuleerd. Hoewel fans nog geduldig wachten op de release van Assassin’s Creed: Mirage, gaan er al aardig wat geruchten rond over het spel (Red), waaronder over wie het hoofdpersonage zal zijn.

Eerder dit jaar deden er al geruchten de ronde dat Codename Red twee speelbare personages zou hebben; een vrouwelijke samoerai en een mannelijke shinobi. Nu lijkt het erop dat het juist andersom zal zijn, Codename Reds samoerai zal een man zijn en de shinobi een vrouw. De identiteit van de samoerai zal volgens de geruchten niemand minder dan Yasuke zijn, de eerste Afrikaanse samoerai.

De keuze voor Yasuke is geen hele gekke, aangezien de samoerai diende onder Oda Nobunaga, wie wordt gezien als de eerste persoon die Japan wist te verenigen. Daarnaast is de samoerai recentelijk bekender geworden dankzij een populaire Netflix serie.

Het is nog niet bekend wanneer Assassin’s Creed Codename Red zal worden uitgebracht, maar het lijkt erop dat we in 2024 al aan de slag kunnen met het Assassin’s Creed avontuur in Japan.