Net zoals elke andere uitgever dat doet, had ook Square Enix voordat zij begonnen aan Final Fantasy XVI bepaalde verwachtingen van de verkopen. Deze zijn niet helemaal gehaald en president Takashi Kiryu denkt de reden hierachter te weten.

Square Enix had bepaalde getallen in gedachten als Final Fantasy XVI redelijk en uitermate goed zou verkopen. De Japanse uitgever/ontwikkelaar is wel tevreden met de verkopen, maar de hoogste verwachtingen worden simpelweg niet gehaald. Volgens Kiryu ligt dit voor een groot deel aan het feit dat gamers nog niet volledig zijn overgeschakeld naar de PlayStation 5.

Nu de PlayStation 5 eindelijk gewoon op voorraad is en iedereen die de console wil, deze kan kopen, wil de uitgever/ontwikkelaar stappen ondernemen om de verkopen te stimuleren. Op welke manier ze dat gaan doen, liet Kiryu niet weten.