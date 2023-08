Initieel was het niet het plan dat er dit jaar een nieuwe Call of Duty-game zou verschijnen, maar een grote uitbreiding. Halverwege de cyclus van Call of Duty: Modern Warfare 2 veranderden ze van gedachte. Vorige week werd daarom Call of Duty: Modern Warfare 3 aangekondigd en die trailer kan je hier terugvinden.

Aan deze nieuwste Call of Duty zullen niet minder dan zeven studio’s meegewerkt hebben. Naast Sledgehammer Games zijn het Infinity Ward, Beenox, Raven Software, High Moon Studios, Treyarch en Demonware die meehelpen aan de nieuwste titel in de franchise. Elke studio heeft zijn eigen focus met bijvoorbeeld Treyarch die de zombies-modus onder handen neemt terwijl Raven Software zich ontfermt over Warzone 2.0.

Call of Duty: Modern Warfare 3 lanceert op 10 november. Op welke platformen dit zal zijn moet nog bevestigd worden, maar aangezien Beenox betrokken is en er al een Steam-pagina voor de game bestaat, lijkt pc een zekerheid. Al is dat sowieso wat vanzelfsprekend. Verder verwachten we de usual suspects als de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S.