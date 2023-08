Hoewel het er naar uitziet dat de overname van Activision Blizzard door Microsoft slechts nog een formaliteit is, komt de Call of Duty: Modern Warfare 3 beta toch eerder op de PlayStation 4 en 5 uit. Sony heeft hiervoor al jaren een deal met Activision Blizzard lopen en dat blijft ook voor dit jaar nog intact.

Sony heeft inmiddels een tienjarig contract met Microsoft getekend om Call of Duty op hun platform te houden, echter hoeven we dit soort acties in de toekomst natuurlijk niet meer te verwachten.

Modern Warfare III Beta will be available first on PlayStation (img via Sony Arabic YT channel/@BKTOOR_) pic.twitter.com/kD5kflPUH3 — CharlieIntel (@charlieINTEL) August 11, 2023

Uiteindelijk gaat het om slecht vijf dagen eerder toegang, echter blijkt dat wel zijn vruchten af te werpen, aangezien de moeite die Sony ervoor gedaan heeft. Dit nieuws stond tijdelijk op het Arabische account van PlayStation. Het Twitteraccount van CharlieIntel was er snel bij en heeft de inmiddels verwijderde afbeelding opnieuw gedeeld. Call of Duty: Modern Warfare 3 lanceert op 10 november op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Een datum voor de beta is niet bekend.