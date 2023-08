EA is hard aan het werk aan EA Sports FC 24 wat de nieuwe titel is voor de langlopende franchise nadat de FIFA-licentie niet verlengd werd. Vorige week werd er nog een video gedeeld waarin er meer verteld werd over Ultimate Team. Er is nu een soortgelijke video verschenen, maar deze pakt heel veel andere aspecten en vernieuwingen aan.

Zo wordt er allereerst gesproken over de cross-play opties. Je kunt samen met vrienden een club delen mits je op dezelfde generatie consoles speelt. PS4 en Xbox One zullen bij elkaar zitten en spelers van huidige generatie en pc nemen het tegen elkaar op. Verder wordt er meer gedeeld over Clubs League, Club progressie, Playoffs, enzovoort.

In de onderstaande video worden veel onderdelen aangekaart en het is zeker even de moeite waard om te bekijken.