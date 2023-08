Met de recente onthulling van EA Sports FC 24 is veel informatie over de game nu bekend, zo ook Ultimate Team. Sterker nog, we hebben de game al even kunnen spelen en in onze gameplay preview en modi preview lees je er meer over.

EA Sports heeft nu een nieuwe video uitgebracht die dient als ‘deep dive’ in de Ultimate Team modus, die voorzien is van een groter aanbod aan spelers. Dit vanwege de inclusie van damesvoetbal. Hierdoor is het mogelijk om gecombineerde teams op te stellen.

De video onderaan dit bericht geeft een helder beeld wat je van Ultimate Team mag verwachten. Ook hebben we nog een algemeen overzicht van vernieuwingen en verbeteringen.