Uitgever Bandai Namco en ontwikkelaar FromSoftware hebben gloednieuwe beelden van Armored Core VI: Fires of Rubicon uitgebracht. In de video zien we onder andere de PvP-modus in actie met 1-tegen-1 en 3-tegen-3 gevechten. In de video wordt ook bekendgemaakt dat Armored Core VI een fotomodus zal bevatten.

Je kunt de nieuwe beelden van de PvP- en fotomodi hieronder bekijken. Armored Core VI: Fires of Rubicon is vanaf vrijdag 25 augustus beschikbaar voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.