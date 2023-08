Anderhalf jaar na de release van Elden Ring is het bijna weer tijd voor een nieuwe grote lancering van FromSoftware. Ditmaal is het geen game in het Souls-genre maar een gloednieuwe iteratie van Armored Core. Om de spanning op te bouwen naar de release is er een korte tv-spot uitgebracht.

Armored Core VI: Fires of Rubicon is vanaf 25 augustus beschikbaar voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Je kunt de video hieronder bekijken.