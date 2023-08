Preview | Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – We zijn van ver gekomen met de game Cyberpunk 2077. Een super slechte launch heeft CD Projekt RED er niet van weerhouden om van de game alsnog een memorabel avontuur te maken. Er is ontzettend veel oppoetswerk gedaan in de afgelopen jaren en dat is echt te merken. Met de Phantom Liberty uitbreiding, die gepland staat voor 26 september, zal de game ook weer de nodige veranderingen krijgen. Wij hebben de content kort kunnen spelen op gamescom en zullen de eerste impressie ervan met jullie delen. Wake up Samurai, het is tijd voor ronde twee!

De president?

De demo begint met een belletje van een onbekende persoon. Nou ja, eigenlijk word je ordinair gehackt en een dame in nood vraagt om je hulp. Onder codenaam Songbird krijg je bezoek van een entiteit, net zoals Johnny Silverhand dat in de oorspronkelijke game was. Deze dame verschijnt een paar tellen later voor je neus en zij leidt jou door een nieuw gebied heen: Dogtown. Songbird is namelijk een netrunner die tevens de rechterhand van de president is. Jij moet namelijk paraat staan om de president van Amerika te beschermen, alleen gaan er een paar dingen niet geheel volgens plan. Wat krijg jij hiervoor in ruil? Je kunt de dood door de Relic vermijden. Het vliegtuig waar de president mee arriveert wordt uit de lucht geschoten met een raket. Jij snelt je naar de crash site toe om de president te redden.

Dogtown is een nieuw gebied binnen Night City dat als toneel dient voor deze uitbreiding. Het is een vrij groot gebied en natuurlijk zijn de eerste minuten weer erg imposant om te zien. Grote gebouwen, een zwarte markt met interessante lui en natuurlijk volledige chaos op straat. Zeker nu er een vliegtuig is gecrasht, is alles in rep en roer. Verschillende grote wagens die er naartoe rijden en jij die ook zo snel mogelijk op locatie moet zien te geraken. Er was niet veel tijd om de omgeving te onderzoeken, maar dat komt wel als de uitbreiding gelanceerd is. Het belangrijkste was nu om bij de president te komen.

Net even wat gelikter

Bij de crash is het meteen een groot feest, want verschillende militairen van de Barghest (de politiemacht van Dogtown onder leiding van Kut Hansen), zitten achter de president aan. Gelijk een mooi moment om je speeltjes uit te proberen; aan het begin van de demo konden we kiezen uit drie verschillende builds. Wij kozen voor een soortgelijke build zoals die van David uit de Netflix-serie Cyberpunk 2077: Netrunners. Dit omdat wij eenzelfde build thuis op de bank hebben. Hoewel de gameplay gewoon vertrouwd is zoals je dat al gewend bent, waren vooral de talent trees iets wat een verademing was om te aanschouwen.

Het is beperkter en daarmee overzichtelijker geworden. Je zit nu simpelweg met minder huiswerk opgescheept, wat een build maken niet alleen makkelijker maakt maar ook duidelijker om te begrijpen. Een toevoeging is dat je ook eindelijk je Relic kan voorzien van level punten, dat ervoor zorgt dat bepaalde core vaardigheden nog sterker worden. Om een idee te geven: als je bedreven bent met de Manticore blades, dan kan je een ability unlocken om naar je vijand toe te springen voor een aanval. Een goede toevoeging om iets meer diepgang in de gameplay te brengen.

Een veelbelovend verhaal

Tijdens de demo hebben we ons het meest gefocust op het verhaal. Inmiddels hadden we contact verloren met Songbird, dus waren we benieuwd of de president überhaupt nog leefde. Eenmaal bij het vliegtuig aangekomen zag het er verschrikkelijk uit. Allemaal doden, bewakingsrobotten die de omgeving beveiligden en vliegtuig onderdelen die personeel van de president hadden geplet. Niet best dus, maar we hoorden iets achterin het vliegtuig, wat gestoei en geschreeuw. We openden een deur en kregen gelijk een vechtpartij te zien. President Rosalind Myers is namelijk een pittige vrouw die een soldaat compleet wist te overmeesteren en af te maken met een grote shotgun. Ook jij, V, wordt naar de grond gebracht.

Jij schreeuwt het uit dat Songbird je gestuurd heeft om haar te helpen, wat voor rust in de tent zorgt. Hiermee kwam de demo ten einde. Van dit kleine stukje, de intro van Phantom Liberty, worden we niets anders dan enthousiast. De storytelling is gewoon weer on point, zoals dat goed was in de main game. De spanning zit erin, de setting is tof en ook de opzet is interessant. Wat is er allemaal aan de hand met de president en Songbird, wat voor plek is Dogtown precies en de allergrootste vraag: hoezo weet Songbird eigenlijk van jouw Relic probleem af? Vragen die we beantwoord zullen krijgen als de uitbreiding eind volgende maand verschijnt.

Voorlopig conclusie

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty zal een interessant verhaal vertellen. De intro was in ieder geval erg tof en smaakte vooral naar meer. De update die van te voren beschikbaar zal worden gesteld voor Cyberpunk zal vooral de game heel veel goeds moeten doen. Er is veel wat erbij om de hoek komt kijken. Dat is allemaal maar goed, want met Phantom Liberty sluit CD Projekt RED het Cyberpunk hoofdstuk ook af. Daarom staan we te popelen om met deze uitbreiding aan de slag te gaan, wat in combinatie met de grote update, het geheel bijna laat aanvoelen als een sequel. Dus bereid je maar voor op nieuwe avonturen in Dogtown.