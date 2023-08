Oktober is een bomvolle maand qua game releases en één van de titels die dan gelanceerd gaat worden is Super Mario Bros. Wonder, die later vandaag een speciale Nintendo Direct uitzending krijgt. Er is echter een grote kans dat Nintendo meer voor ons in petto heeft.

De bekende leaker billbill-kun heeft namelijk onthuld dat de fabrikant mogelijk een speciale Nintendo Switch gaat onthullen. In het teken van de release van Super Mario Bros. Wonder zou deze editie van de console toepasselijk de Mario Red Edition heten en een rood kleurenpalet krijgen, dezelfde tint die de Neon Red Joy-Con al heeft.

Een concrete releasedatum of afbeeldingen heeft billbill-kun niet, maar volgens zijn bronnen moet de console nog voor oktober uitgebracht worden. We hoeven gelukkig niet lang te wachten op een eventuele onthulling.