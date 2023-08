Op 20 oktober verschijnt Super Mario Bros. Wonder en gezien dat niet al te lang meer wachten is, zendt Nintendo vandaag een nieuwe Nintendo Direct uit die in het teken staat van deze titel. De uitzending zal zo’n 15 minuten duren en de nodige informatie geven over de gameplay.

Naar verwachting wordt er ook een nieuwe variant van de Nintendo Switch OLED aangekondigd, waarover al wat geruchten rondgingen en je hier meer kan lezen. De Nintendo Direct in teken van Super Mario Bros. Wonder gaat om 16:00 uur van start.