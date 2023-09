Eind deze maand mogen we Phantom Liberty verwachten, de eerste en tevens laatste grote uitbreiding voor Cyberpunk 2077. De game leent zich echter voor meer extra content dus de vraag is een beetje waarom CD Projekt RED het na deze uitbreiding voor gezien houdt. Ze hebben een eenvoudige reden, zo werd duidelijk uit een Q&A sessie die volgde op de presentatie van de kwartaalcijfers.

De ontwikkelaar geeft hierover aan dat de keuze om het bij één uitbreiding te houden niet gebaseerd is op eventuele verkoopresultaten van de eerste uitbreiding of de game in het algemeen. Het is voornamelijk een technische beslissing. Dit is namelijk de laatste keer dat ze werken met de Red Engine voordat ze geheel overstappen naar de Unreal Engine van Epic Games.

“It’s a technological decision to be honest. This is the last time we’re working on the Red Engine for the time being at least, and in the foreseeable future as you know we are working on the Unreal Engine from Epic. This was one of the key reasons why we decided this was the only one.”