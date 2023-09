Met de aankomende Phantom Liberty uitbreiding zal CD Projekt Red ook een 2.0-versie uitrollen van de oorspronkelijke Cyberpunk 2077. Deze versie belooft een hoop goede quality-of-life verbeteringen met zich mee te brengen en pakt een aantal systemen aan waar de meningen onder gamers nogal verdeeld over waren. De vraag blijft alleen wanneer we die update voorgeschoteld krijgen.

Marcin Momot, community director bij CD Projekt Red, heeft op X inmiddels bevestigd dat we hier volgende week meer info over mogen verwachten. Een releasedatum voor de gratis update ligt dus in ieder geval in het verschiet. De releasedatum voor Phantom Liberty was inmiddels wel al bekend: deze zal verschijnen op 26 september aanstaande voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc-versies van Cyberpunk 2077.