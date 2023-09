Het duurt niet lang meer voordat we met PayDay 3 aan de slag kunnen en in aanloop naar de release van de game op 21 september is er nu een nieuwe trailer gedeeld. Deze trailer laat Joy zien, die spelers vast nog wel kennen. Daarnaast is Pearl een van de speelbare personages in de game.

Samen met deze trailer heeft de ontwikkelaar ook het plan gedeeld aangaande downloadbare content die via de Season Pass beschikbaar zal zijn. De eerste uitbreiding voor de game verschijnt nog deze winter. De tweede uitbreiding volgt in de lente en de derde in de zomer met tot slot de vierde uitbreiding in de herfst.

Met andere woorden: PayDay 3 zal uitgebreide ondersteuning krijgen en als de game succesvol is, zal de ontwikkelaar er ongetwijfeld een jaar met extra content aan vastplakken.