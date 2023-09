Bij Bethesda zullen ze blij zijn met de verkopen en het aantal spelers van Starfield. Op de releasedag speelden meer dan één miljoen spelers het spel. Nu, een week na de release, heeft het spel een nieuwe mijlpaal bereikt.

Volgens SteamDB heeft Starfield op zijn hoogtepunt sinds de release maar liefst 313.993 spelers gehad die het spel gelijktijdig speelden. Dit is meer dan The Elder Scrolls V: Skyrim, dat stopte bij 287.411 spelers. Het zal echter nog een grote uitdaging zijn om Fallout IV in te halen, dat spel had namelijk op zijn hoogtepunt 472.962 gelijktijdige spelers.

Starfield is nu beschikbaar voor de Xbox Series X|S en pc. Benieuwd naar Bethesda’s nieuwste release? Check dan onze Starfield review.