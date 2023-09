Immortals of Aveum is nu een paar weken verkrijgbaar en inmiddels is de game meermaals van een update voorzien. Er staat er nu weer één klaar en die richt zich met name op visuele issues die kunnen ontstaan in de pc-versie van de game.

Ook zorgt de update voor een betere upscaling op consoles, wat de fidelity ten goede zou moeten komen. Heel uitgebreid zijn de patch notes niet, maar zoals gewoonlijk hebben we het hieronder op een rijtje gezet. Meer over de game lees je in onze review.