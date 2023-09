De foto modus is niet meer weg te slaan uit het huidige gaming landschap en net zoals zijn recente voorgangers zal ook Assassin’s Creed: Mirage een foto modus bevatten, zoals Ubisoft al eerder heeft aangekondigd.

Ditmaal heeft de uitgever annex ontwikkelaar via het Twitter account van Assassin’s Creed een aantal screenshots gedeeld om de foto modus in Mirage te tonen. Je kunt ze bovenaan dit artikel en hieronder bekijken.

Assassin’s Creed: Mirage is vanaf 5 oktober beschikbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Wij mochten recent aan de slag met het spel, je kunt hierover lezen in onze Assassin’s Creed: Mirage preview.