Ubisoft verraste afgelopen juni vriend en vijand met de aankondiging van Prince of Persia: The Lost Crown. Gamers zitten namelijk nog steeds te wachten op de remake van The Sands of Time, die nog altijd tegen vertragingen oploopt.

Prince of Persia: The Lost Crown komt voor veel verschillende platformen uit, waaronder de Nintendo Switch. Van deze versie is nu een video vrijgegeven, die gameplay beelden op de hybride console laat zien. De beelden check je onderaan dit bericht.

Het nieuwe avontuur met een nieuwe prins keert terug naar zijn oorsprong en biedt een 2D-avontuur aan, wat onze Chris op gamescom in ieder geval zeer enthousiast maakte.