Review | NBA 2K24 – Naar jaarlijkse gewoonte heeft 2K Games ook dit jaar weer een nieuwe versie van hun bekende basketbalspel op de markt gebracht. Om in de trend van de jaarlijkse gewoontes te blijven, heeft ontwikkelaar Visual Concepts de game natuurlijk weer bomvol microtransacties gestoken, waarmee het de koning blijft in dit departement. Met de olifant in de kamer uit de weg: is NBA 2K24 de moeite waard om aan te schaffen en wat zal de beleving zijn indien je niet van plan bent om extra geld te investeren bovenop de basisprijs? Dit zochten wij voor je uit.

Kobeeee

Natuurlijk kent de game ook in 2024 de gebruikelijke modi, die er de afgelopen jaren ook al waren: MyCAREER, MyTEAM en MyNBA. Nieuw zijn echter de Mamba Moments. Dit is eigenlijk een beetje het kleine broertje van de Jordan Challenge van vorig jaar. In plaats van de gehele documentaire stijl omtrent de belangrijkste wedstrijden van Michael Jordans carrière, speel je nu de belangrijkste wedstrijden uit de beste periode van Kobe Bryant. Dit is een mooi eerbetoon aan de carrière van de man die zijn vroegtijdige einde kende in een helikoptercrash in 2020. De nieuwe modus kent wat minder ‘glitter and glamour’ dan die van Michael Jordan, maar doet wat het moet doen: je meenemen door de jaren heen aan de top van Kobe Bryants carrière. Ook wat betreft de MyCAREER modus heeft alles een stapje teruggezet in de positieve zin. De focus ligt weer meer op basketbal, wat we alleen maar kunnen aanmoedigen.

Geen verplichte cutscènes over wie wat waar wanneer over jouw personage gezegd zou hebben. Al deze dingen zijn nog wel aanwezig, maar ze zijn optioneel geworden. Ditmaal draait het verhaal om de verwachtingen van een toptalent. Jouw vader en opa waren in hun tijd sterren in de NBA, met als gevolg dat hun zoon en kleinzoon wel een superster moet worden. Jij wordt dus gezien als één van de volgende toptalenten die de league binnenkomt. Leuk is dat je ook een paar wedstrijden speelt van je vader en opa. Het gekke hierbij is echter wel dat je vader en opa duidelijk centraal Afrikaanse roots hebben, terwijl je mijn personage niet terugvindt in een bak met natuur yoghurt. Wat de geloofwaardigheid nog meer onderuithaalt, is dat je hierbij start op een algemene waarde van 60, wat van jou zowat de slechtste speler van de league maakt. Toch krijg je wel te maken met de hoogste verwachtingen en zal er geen twijfel bestaan over je vaste basisplek.

Dit zorgt natuurlijk voor wat problemen als het gaat over de immersie, maar ook op vlak van gameplay heeft dit gevolgen. Zo sta jij als zwakste speler van de NBA ineens tegenover de grootheden zelf en wordt van je verwacht je mannetje te kunnen staan. Wat aanvoelt als dweilen met de kraan open, wordt niet geholpen door het feit dat je personage ook amper vooruitgang boekt. Om beter te worden heb je de in-game geldeenheid VC (Virtual Currency) nodig, aangezien je deze VC moet spenderen om je attributen te verbeteren. Deze VC krijg je eigenlijk amper, ongeacht of je records breekt of niet. Aangezien je in het begin wel eens wat vaker overklast wordt door de veel betere spelers, creëert dit nog meer een vicieuze cirkel van slechte prestaties en weinig progressie. Natuurlijk komt 2K je te hulp geschoten en zal je deze VC kunnen aanschaffen tegen een bepaalde prijs. Vandaar dat de duurdere editie van de game aanschaffen, je op lange termijn misschien beter uitkomt – al kan je je natuurlijk afvragen of dat een eerlijke handelspraktijk is.

Wat wel cool is aan deze modus, is de toevoeging van de verschillende perks die je tijdens de match kan verdienen bij het behalen van een bepaalde doelstelling. Denk hier bijvoorbeeld aan het ondernemen van vier worpen van buiten de 3-punter lijn, waardoor je als beloning daarna een poosje makkelijker 3 punters zal kunnen scoren. Al je wedstrijden worden beoordeeld en krijgen een score die meehelpt om je GOAT-status te verwerven. De game heeft de grootste legendes van de sport omgezet in een lijst en deze zal jij één voor één moeten voorbijsteken om de ultieme GOAT te worden. Leuk dat je een doel op lange termijn hebt, want dan heb je iets om naartoe te werken.

Een kleinere stad

De stad waar je ditmaal in kan rondrennen, winkelen en vriendschappelijke potjes basketbal kan spelen, is deze keer iets meer geconcentreerd dan zijn voorganger. De kleinere stad voelt daardoor meer compact aan, waardoor je echt het gevoel hebt dat de stad meer leeft. Er is weer een verscheidenheid aan winkels waar je kleding en accessoires kan aanschaffen, maar ook hier loeren de microtransacties om de hoek. Je zal namelijk al de spullen die je kan kopen moeten betalen met dezelfde VC waar je ook mee moet levelen. Dit heeft tot gevolg dat, mocht je ook af en toe iets willen kopen, de trage progressie nog meer gehinderd wordt. Je moet dus eigenlijk kiezen tussen een zware grind en een stock outfit of een nog zwaardere grind en af en toe eens een hippe zonnebril of broek. Ik denk dat we dit het beste zo kunnen samenvatten: de modus die 2K heeft neergezet geeft weer het beste van zichzelf en zou echt top zijn, mocht progressie en plezier niet vastzitten achter een paywall waar je eigenlijk niet omheen kan.

Nu we het toch al over de vele microtransacties (die we ondertussen macrotransacties kunnen noemen, aangezien de game zonder het aanschaffen hiervan maar voor de helft speelbaar is) hebben, zijn we aanbeland bij de modus genaamd MyTEAM, de multiplayer modus van het spel. Deze modus, waarin je pakjes aanschaft om verschillende spelers te kopen, is nagenoeg hetzelfde gebleven en het verschrikkelijke is dat je het nu zo kort na launch al opneemt tegen spelers die wel al geld aan 2K hebben gegeven. Dit heeft als gevolg dat je matchups er niet gemakkelijker op worden. Gelukkig is er een salary cap modus, waarbij je rekening moet houden met de lonen van je spelers, waardoor je je team niet vol kan steken met de beste sterren van de NBA. Je zal een gebalanceerd team moeten maken, met als gevolg dat het een iets minder ongelijke strijd is.

Tot slot hebben we nog de MyNBA modus die eigenlijk twee vernieuwingen kent. De Lebron era is toegevoegd aan de MyNBA opties, waardoor je nu ook een carrière kan starten in de periode rond 2011. Verder is er nog de toevoeging van MyNBA Lite: dit is eigenlijk een afgeslankte versie van de normale MyNBA-modus, die voornamelijk voor beginnende spelers en voor spelers die zich vooral op de matches zelf willen focussen van pas zal komen, aangezien alles wat vergemakkelijkt is. MyNBA is zeker geen slechte modus, maar de hoofdreden waarom we deze aanraden is omdat dit, samen met de Mamba Moments, de enige modi zijn waar je even kan ontsnappen aan al die microtransacties.

ProPLAY

Wat de gameplay betreft kunnen we zeer kort zijn: beter is er niet te vinden. Door middel van 2K’s nieuwe technologie genaamd ProPLAY, kunnen ze beelden van de echte NBA omzetten naar animaties voor in de game. Je merkt direct dat bewegingen soepeler zijn en dat deze er realistischer uitzien. Een ander gevolg hiervan is dat spelers nog meer hun eigen stijl hebben als het gaat om lopen en schieten. Sterktes en zwaktes van je team en de manier waarop spelers bewegen leren kennen, zal je een heel pak helpen bij het winnen van de wedstrijden. De game is weer een genot om te spelen als het gaat over de wedstrijden zelf, jammer dat de algemene tendens dezelfde is als in heel deze review: de microtransacties hebben een goede game kapot gemaakt.

Grafisch zijn de NBA 2K-games altijd wel van de bovenste plank en dit is ook nu weer het geval. De game draait in 4K op 60 frames per seconde en buiten wat rare glitches, zoals een onzichtbare speler in de speler editor, zijn wij geen gekkigheden tegengekomen. Ook wat de presentatie betreft zit je bij 2K wel goed. Zo krijgen we de sterke halftime show weer te zien en hiervoor en na zie je waar het publiek in de zaal zoal mee vermaakt wordt, namelijk een Chinese dame die rijdt op een éénwieler terwijl ze borden aan het stapelen is, of een mascotte die trucjes doet op een BMX. Wat de audio tijdens de wedstrijden betreft, zit het eveneens goed. Het publiek heeft door wat de belangrijke punten zijn en wanneer ze dus enthousiast moeten zijn. Hetzelfde geldt voor de commentatoren: zij reageren uitbundiger bij een belangrijke bucket en geven gepaste commentaar bij het spel. De muziek in de menu’s is dan wel weer niet onze stijl, maar dat is natuurlijk persoonlijke smaak. Dit alles heeft wel een weerslag op je SSD, want de game neemt namelijk zo’n 170GB in beslag.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.