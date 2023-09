Na de State of Play uitzending van vorige week ging de PR-machine rond Final Fantasy VII Rebirth plots een paar versnellingen hoger staan. We kregen tijdens de uitzending een nieuwe trailer te zien én eindelijk was daar ook de releasedatum. De makers hebben sindsdien nog heel wat info over de game gegeven (waaronder de lengte van de game) en dat is nu niet anders.

In een PlayStation blogpost vertelt regisseur Naoki Hamaguchi meer over spelers die ook de Final Fantasy VII Remake hebben gespeeld en zich afvragen wat er met hun save file zal gebeuren. Er is slecht en goed nieuws.

‘We have announced that the Final Fantasy VII remake project will be a trilogy and that each entry will be a standalone game in its own right. Because of this, each game’s balancing is done independently and a player’s levels and abilities will not carry over from one game to the next. However, we have created some special bonuses for fans who played the previous game, allowing them to start with a little something extra.’