Later dit jaar slingert Spider-Man onze PS5-consoles binnen met Marvel’s Spider-Man 2 en laatst kregen we van die game ook een nieuwe trailer te zien en details over de deluxe editie. Mike Fitzgerald van Insomniac Games sprak in een interview met IGN nu ook over de technische kant van zaken.

Marvel’s Spider-Man 2 zal verschillende grafische modi hebben met verschillende framerates. Zo zal je kunnen kiezen uit 30, 40 (enkel op 120Hz apparaten) of 60fps. De grote ‘verrassing’ is dat elke modus ray tracing zal ondersteunen, iets wat toch wel opvallend is.

“For this game we’re really able to deliver [ray tracing] as a baseline performance mode. There’s no mode of this game that has the ray tracing turned off, no need for it. We’ve really figured out how to deliver what we feel like is the right Spider-Man visuals and we want to make sure every player is seeing that.”