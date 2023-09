Tekken-fans kunnen eind januari van volgend jaar aan de slag met het achtste deel in hun favoriete vechtserie. Er zijn al heel wat personages onthuld die in deze titel aanwezig zullen zijn en nu is de volgende vechter aangekondigd: Feng Wei. Je kunt de trailer van deze aankondiging onderaan dit bericht bekijken.

Feng Wei werd geïntroduceerd in Tekken 5 als een nieuw personage en is sindsdien in elk daaropvolgend deel aanwezig geweest. Dit zal in Tekken 8 niet anders zijn. De nieuwe trailer toont Feng Wei in actie, zodat je alvast een idee krijgt van zijn vechtstijl.

De video laat ook weten dat er een gesloten beta op komst is, maar helaas is deze alleen beschikbaar voor gamers in de Verenigde Staten, Canada en Latijns-Amerika, dus Europese gamers hebben daar dus weinig aan