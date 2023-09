Aangezien Marvel’s Spider-Man 2 binnenkort uitkomt, geeft ontwikkelaar Insomniac Games ons de laatste tijd veel info mee over deze langverwachte sequel. Zo leerden we wat bij over de speelduur, de grafische opties en meer. Zo weten we ook al dat we met maar liefst twee superhelden zullen kunnen spelen: Peter Parker en Miles Morales.

De twee zijn beiden actief in New York en dus lijkt het logisch dat ze elkaar wel eens tegen het lijf kunnen lopen/slingeren. James Ham van Insomniac Games bevestigde in een video op X dat dit inderdaad kan voorvallen. Je kan dus, bijvoorbeeld, terwijl je met Peter speelt op een willekeurig moment Miles aan het werk zien.

The Associate Animation Director of MSM2:

” There are time when you can be swinging throughout the city

and you can see the other spider-man

Sometimes actively doing something

Or stopping a crime ”

