Volgende maand verschijnt (na jaren wachten) een nieuwe 2D-platformer van onze Italiaanse loodgieter Mario: Super Mario Bros. Wonder. Aan het begin van deze maand kregen we al veel info over deze titel in een Nintendo Direct uitzending, maar Nintendo heeft nu een nieuwe trailer online gezet die alle features van de game nog even in een meer beknopte versie op een rijtje zet.

Veel van de info in de trailer is dus niet nieuw, maar het loont altijd wel eens om je geheugen op te frissen. Lees hieronder een beschrijving van de game en bekijk de trailer waarvan sprake.

Super Mario Bros. Wonder verschijnt op 20 oktober voor de Nintendo Switch.