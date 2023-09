Senua’s Saga: Hellblade 2 is voorzien van een ‘release window’, namelijk 2024, maar dit is natuurlijk een erg ruim begrip. Het lijkt erop dat de ontwikkeling gestaag vordert, aangezien de game waarschijnlijk al volledig speelbaar is.

Ninja Theory heeft via hun X-account een bericht gedeeld, waarin een foto te zien is van medewerkers die voor een grote televisie zitten. Bij de foto staat de volgende zin:

“Nothing beats getting everyone together to play through the game.

Er wordt dus een game getoond van begin tot eind. Hoewel Hellblade 2 niet letterlijk wordt genoemd, lijkt het de enige titel te zijn waar de ontwikkelaar momenteel aan werkt en die nu dus volledig speelbaar kan zijn.

Als dat inderdaad het geval is, dan is het nu tijd om alles te gaan polijsten en alle bugs weg te werken. Wellicht krijgen we binnenkort ook een iets nauwkeurigere ‘release window’ te horen.