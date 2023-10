CD Projekt RED bracht gisteren update 2.01 uit voor Cyberpunk 2077 en Phantom Liberty, waarmee de nodige laatste oneffenheden glad zijn gestreken. Eventuele andere technische problemen zullen nog aangepakt worden met toekomstige updates, maar qua grote updates of nieuwe content zal het hier bij blijven.

Nu Phantom Liberty ook verkrijgbaar is, is het niet gek om de game te bundelen. Nu is er al een digitale bundel verkrijgbaar, maar het ziet er naar uit dat er nog een ‘Cyberpunk 2077: Ultimate Edition’ in de pijplijn zit. Deze stond kortstondig online bij PEGI met een beoordeling, maar is weer verdwenen.

Hoe het precies zit is niet duidelijk, maar er bestaat een kans dat CD Projekt RED binnenkort een nieuwe editie van de game uitbrengt omdat als placeholder de datum 31 december 2023 aangegeven werd.