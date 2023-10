CD Projekt RED wist met Cyberpunk 2077 hoge verwachtingen te scheppen. Deze werden helaas niet waargemaakt waar genoeg over is gezegd en geschreven. Nu een paar jaar later is de game echter uitstekend, mede dankzij de 2.0 update.

Recent werd ook de Phantom Liberty uitbreiding uitgebracht en die doet het tot dusver uitstekend. De uitbreiding is namelijk in de eerste week – geteld tot 3 oktober – maar liefst 3 miljoen keer verkocht. Dit deelde CEO Adam Kiciński tijdens een investeerdersbijeenkomst. Van alle aankopen werden er 68% op pc gedaan, 20% op de PlayStation 5 en 13% op de Xbox Series X|S.

De cijfers zullen ongetwijfeld naar boven zijn afgerond, gezien het bij elkaar opgeteld 101% maakt, maar dat terzijde. Ook Cyberpunk 2077 blijft het trouwens uiterst goed doen, want die game is inmiddels meer dan 25 miljoen keer verkocht. In april stond het aantal nog op 18 miljoen en in september op 20 miljoen.

Wil je meer weten over de Phantom Liberty uitbreiding? Onze special mag je later vandaag verwachten.