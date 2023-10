The Last of Us: Part II komt mogelijk naar PlayStation Plus, al is het afwachten in welke vorm. Dit lijkt een nieuwe advertentie te suggereren (via Reddit) die getoond werd in de PlayStation Store op de PlayStation 5.

Het gaat om een banner met daarop verschillende games, zoals Hogwarts Legacy en Horizon: Forbidden West. Die laatste titel is beschikbaar voor PlayStation Plus Extra en Premium. Daarnaast is er een Hogwarts Legacy trial beschikbaar voor Premium abonnees.

The Last of Us: Part II is echter niet beschikbaar, dus het is wat opmerkelijk dat die titel getoond wordt op de promotionele afbeelding. Dit hint naar een mogelijke toevoeging binnenkort. Al zijn de games voor oktober al gelekt, zoals je hier kon lezen.

Daar staat de game van Naughty Dog niet tussen, maar het sluit ook de toevoeging niet uit. Als de game naar PlayStation Plus komt deze maand, dan zullen we dat aanstaande woensdag te horen krijgen wanneer Sony de line-up voor Extra en Premium bekendmaakt.