Het zijn goede tijden voor liefhebbers van fighting games. Street Fighter 6 verscheen eerder dit jaar en kreeg excellente reviews en ook Mortal Kombat 1 deed het niet slecht. Er staat echter nog een grote speler zijn beurt af te wachten en dat is natuurlijk Tekken 8. Deze game verschijnt aan het begin van 2024, maar klaarblijkelijk was dit niet altijd het plan geweest.

Katsuhiro Harada, het brein achter de game, onthulde namelijk in een YouTube-video dat zowel Tekken 8 als een ‘rivaal’ beide 2 juni als releasedatum in het achterhoofd hadden. Welke ‘rivaal’ dit dan is, wordt niet letterlijk gezegd… maar iedereen en zijn oma weet dat hij het over Street Fighter 6 heeft.

“We found out about it two years ago… That title’s release date happened to be the same as Tekken 8. We were like, ‘What should we do?’ But there was not much we could do, so we decided to delay our release date by half a year.”